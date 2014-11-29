С начала аннексии Крыма похитили более 20 крымских татар
Если с начала оккупации Крыма преследованиям подвергались преимущественно проукраинские активисты, то сейчас фиксируют усиление давления на крымских татар.
Начиная с конца февраля общественные активисты зафиксировали 103 нарушения гражданских и политических прав, 70 ущемления прав коренных народов, 65 раз крымчан ограничивали в культурных и религиозных правах, говорится в программе "Крим.Реалії" на телеканале 24.
Крымские переселенцы и активисты создали интерактивную карту с обозначением всех нарушений прав человека в оккупированном Крыму.
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Если с начала оккупации Крыма преследованиям подвергались преимущественно проукраинские активисты, то сейчас фиксируют усиление давления на крымских татар.
Так, с начала аннексии было похищено 21 представителя коренного народа Крыма. Часть из них погибли.