Подполковника ВСУ задержали за вымогательство взятки от подчиненного: ему грозит до 8 лет тюрьмы

Накануне подполковника задержали сотрудники военной контрразведки совместно со следователями военной прокуратуры и спецподразделением Нацполиции Украины.

Подразделением военной контрразведки из состава Объединенных сил задокументирован факт вымогательства командиром одного из подразделений ВСУ неправомерной выгоды в сумме 6 тыс. грн. от подчиненного офицера за не препятствование в переводе для дальнейшего прохождения военной службы в другой воинской части.

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Как сообщает штаб ООС на своей странице в Facebook, к получению взятки военным была привлечена жена – именно ей передавались денежные средства по месту жительства в г. Запорожье.

«По данному факту, по материалам военной контрразведки, военной прокуратурой Запорожского гарнизона Южного региона Украины начато уголовное производство по ч.3 ст.369-2 УК Украины «Злоупотребление влиянием», которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества», – говорится в сообщении.

Накануне подполковника задержали сотрудники военной контрразведки совместно со следователями военной прокуратуры и спецподразделением НацполицииУкраины.

Сейчас решается вопрос относительно избрания меры пресечения.