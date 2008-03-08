Проспект Мира переименуют в честь Виктора Чайки

Одна из центральных улиц Ровно - проспект Мира – вскоре будет носить имя многолетнего мэра города Виктора Чайки, скончавшегося 15 февраля в 2008 г. на 67-м году жизни. Такое решение принято на сессии Ровенского городского совета. В то же время новые названия получили еще 9 улиц областного центра.

Как передает корреспондент УНИАН, дискуссии вокруг этого вопроса заняли больше всего времени, сравнительно с обсуждением других вопросов. Противниками переименования проспекта Мира в честь умершего городского председателя Ровно стали члены фракции Украинской народной партии, предлагавшие назвать этот проспект именем основателя и первого командира Украинской Повстанческой Армии на Полесье генерал-хорунжего Тараса Бульбы-Боровца.

Представители УНП отмечали, что в 2009 году исполняется 100 лет со дня рождения Т.Бульбы-Боровца, кроме того, на этом проспекте уже запланировано построить памятник повстанческому вожаку. Однако большинство депутатов не согласились с такой постановкой вопроса. Они проголосовали за то, чтобы центральный проспект города назвать именем В.Чайки.

Депутаты также отклонили предложение фракции УНП в ближайшее время провести досрочные выборы городского председателя. Они аргументировали свой отказ тем, что еще не прошло 40 дней со дня смерти В.Чайки.