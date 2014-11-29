Избившего противника концерта Ани Лорак милиционера уволят за "чрезмерную жестокость" – МВД

Об этом он написал на странице в Facebook.

Милиционер, который избил дубинкой гражданина, поднявшего руки вверх, идентифицирован и будет уволен из органов внутренних дел за чрезмерную жестокость, подчеркнул Геращенко.

Читайте такжеМилиция задержала четырех активистов, пытавшихся сорвать концерт Ани ЛоракОн также попросил избитого обратиться в судмедэкспертизу по месту жительства и в райотдел милиции с заявлением о избиении.

«Также хотелось бы увидеть и изучить другие видеозаписи, если они есть, для того чтобы понять, что вызвало акт чрезмерной жестокости со стороны бывшего сотрудника органов внутренних дел», - добавил советник главы МВД.

Как сообщал УНИАН, по данным милиции, 26 ноября в Киеве возле Национального дворца искусств «Украина», где проходил концерт Ани Лорак, во время столкновений пострадали 4 милиционера.

«В Киеве во время концерта украинской певицы Ани Лорак был инициирован конфликт группой агрессивно настроенной молодежи», - говорится в сообщении милиции.

Также отмечается, что «группа лиц в количестве около 100 человек устроили беспорядки у входа в центральный концертный зал «Украина», не давали поклонникам певицы спокойно и беспрепятственно войти в помещение. В людей летели камни и яйца, молодчики травили их слезоточивым газом. Работники столичной милиции пытались прекратить противоправные действия агрессивных молодых людей и не допустить разрастания конфликта».

Следственным отделом Печерского райуправления ГУ МВД Украины в г. Киеве данные о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

По информации СМИ, от 100 до 300 человек пытались сорвать концерт Ани Лорак. Агрессивные молодые люди встречали зрителей, которые прибыли на концерт, криками "Позор!". Также они сносили ограждения, установленные милицией на подходах ко дворцу.