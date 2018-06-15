Жители Ирпенского региона проведут автопробег с требованием к правоохранителям закрыть «Ірпенское Чикаго»

16 июня 2018 года в Приирпенье пройдет общественная акция, во время которой более 500 человек, организуются в “антикоррупционный автопробег” в знак протеста против игнорирования интересов общины местной властью и бездействия правоохранительной системы в регионе.

Жители Ирпенского региона объединились в общественное движение против произвола местных чиновников, которых, по их утверждению, покрывает Генпрокуратура.

Участники потребуют беспристрастного расследования правоохранительными органами десятков дел по разным статьям, открытых против Ирпенского мэра и его команды, которые “зависли” на неопределенный срок.

Несмотря на доказанные факты злоупотребления местными чиновниками служебным положением, земельные и строительные махинации, присвоение бюджетных средств, заключение договоров с целью получения неправомерной выгоды, уничтожение лесов и ценных почв, др — по одному делу принято законное окончательное решение (не составлено и не направлено в суд ни одного обвинительного акта).

Кроме представителей инициативных групп микрорайонов BGM, БКЗ, СМУ, с. Стоянка и пгт. Коцюбинское, в общественном движении примут участие: "Общественная инициатива Алексея Зиневича", ОО "Сила молодежи", ОО "Фронт за реформы", ОО "Зеленый Ирпень", "Общественное движение защиты зеленых зон Киевщины", представители комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью "Народная Рада" и другие.

Как сообщал УНИАН, год назад генпрокурор Юрий Луценко во время совещания в Житомире назвал Ирпень «местным Чикаго» и выразил свое возмущение тем, что происходит в этом городе.

«Вы в Ирпени часто бываете? В полицию заходите? И сотни закрытых дел не видите? Я не понимаю, как на это можно смотреть спокойно. Сотни закрытых дел по абсурдным основаниям. Если все будет делать генпрокуратура, то на холеру тогда местные прокуратуры, объясните мне? Ирпень - точка местного Чикаго. Вы это знаете? Уже все украинские СМИ пишут о том, что это сочетание криминалитета с правящими взяточниками. Все об этом знают. Вы не видите сотни закрытых производств?», - сказал Луценко, обращаясь к руководству Киево-Святошинской прокуратуры.