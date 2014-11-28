ГАИ предупреждает водителей о гололедице на дорогах

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

Ухудшение погодных условий повышает уровень аварийности, в связи с чем Госавтоинспекция напоминает о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения.

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При сложных погодных условиях водителям стоит по возможности воздержаться от использования собственных транспортных средств, а в случае управления – быть внимательным за рулем, не осуществлять крутые маневры, выбирать безопасную скорость движения, избегать резкого торможения, соблюдать интервал и дистанцию, осторожно двигаться на спусках и подъемах, не забывать включать свет ближних фар или противотуманные фонари, пользоваться ремнями безопасности. ГАИ подчеркивает необходимость следить за техническим состоянием автомобиля и использовать зимнюю резину, при выборе места парковки учитывать вероятность работы снегоочистительной техники.

Пешеходов ГАИ просит в условиях недостаточной видимости переходить дорогу исключительно в установленных местах, а родителям напоминает об уместности декорирования детской одежды светоотражающими элементами.

«Государственная автомобильная инспекция усилила контроль за работой дорожных и коммунальных организаций, - сообщил начальник Департамента ГАИ Анатолий Сиренко. - «Мы будем не только наблюдать за ситуацией, но и помогать участникам дорожного движения. Все работники дорожно-патрульной службы ориентированы на быстрое реагирование при чрезвычайных происшествиях. Стационарные посты ДПС имеют все необходимое, чтобы обогреть и напоить горячим чаем тех, чей транспорт случайно выйдет из строя. Инспекторы будут заниматься ликвидацией заторов и помогать с вызовом эвакуаторов».