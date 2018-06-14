Друг "Душман": умер известный доброволец Владимир Галаган

У добровольца 8-го батальона "Аратта" Украинской добровольческой армии Владимира Галагана была тяжелая болезнь позвоночника - метастазы проросли почти во все позвонки.

Умер Народный герой Украины, доброволец 8-го батальона "Аратта" Украинской добровольческой армии Владимир Галаган с позывным "Душман".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил командир 8-го батальона Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт.

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Владимир родом из Одессы. Активный участник Революции Достоинства. В 2014 году стал на защиту страны от российской агрессии. Позже к нему присоединился сын.

Владимир воевал на Донбассе в составе ДУК "Правый Сектор" с августа 2014 года. Участвовал в боях в селе Пески на позиции "Небо" и других позициях. В должности командира первой роты тогда уже 8-го отдельного батальона "Аратта" принимал участие в освобождении сел Водяное и Широкино вблизи Мариуполя. В конце июня 2015 выполнял боевые задачи под поселком Гнутово. 20 февраля 2016 вблизи Широкино вместе с 54-м ОРБ провел успешную операцию, в результате которой в плен было взято 8 боевиков и 3 уничтожено.

20-го марта 2016 получил свою четвертую контузию во время противодействия наступательной операции противника возле села Водяное.

Не так давно у Галагана обнаружили тяжелую болезнь позвоночника - метастазы проросли почти во все позвонки.

Как сообщал УНИАН, 12 июня в зоне проведения операции Объединенных сил 12 июня погиб житель Гороховского района Волынской области Николай Вильчинский, воин 24-й ОМБр.