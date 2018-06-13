Стало известно имя погибшего на Донбассе украинского воина (фото)

Тяжелораненого бойца не успели довезти в госпиталь живым.

В зоне проведения операции Объединенных сил 12 июня погиб житель Гороховского района Волынской области Николай Вильчинский, воин 24-й ОМБр.

Знакомые бойца рассказывают, что мужчина приезжал на днях в родное село Старики на крестины своей дочери, передает сообщает волынский сайт gorohiv.rayon.

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Об обстоятельствах гибели информации мало, скорее всего, было пулевое ранение от вражеского снайпера. Тяжелораненого бойца не успели довезти в госпиталь живым.

Известно, что 25-летний Николай Вильчинский успел отслужить в АТО период одной мобилизации и примерно полгода отслужить на контракте.

Как сообщал штаб ООС, террористы несут значительные потери на Донбассе: за сутки пятеро ликвидированных и четверо раненых. Кроме того, ВСУ уничтожили боевую бронированную машину противника.