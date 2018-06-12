Сексуальный танец в нижнем белье: топ-модель Victoria's Secret взбудоражила сеть пикантными кадрами (видео)

19:48, 12 июня 2018
Общество
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Модель поделилась видео, на котором позирует в нижнем белье / скриншот

Нидерландская супермодель Даутцен Крус поразила фанатов откровенным видео Супермодель поделилась в сети роликом, на котором Даутцен позирует в нижнем белье и сексуально танцует.

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Таким образом, «ангел» Victoria's Secret решила прорекламировать новую коллекцию нижнего белья Hunkemöller. 

«Следите за следующей кампанией Hunkemoller. Мне было очень весело на съемках», –  так прокомментировала опубликованный видеоролик в соцсети Даутцен Крус.

Внимание! Видео не рекомендовано лицам, которые не достигли 18 лет

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Теги: #видео#топ-модель#ангелы Victoria's Secret