Сексуальный танец в нижнем белье: топ-модель Victoria's Secret взбудоражила сеть пикантными кадрами (видео)

Супермодель поделилась в сети видео, на котором позирует в нижнем белье и сексуально танцует.

Нидерландская супермодель Даутцен Крус поразила фанатов откровенным видео Супермодель поделилась в сети роликом, на котором Даутцен позирует в нижнем белье и сексуально танцует.

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Таким образом, «ангел» Victoria's Secret решила прорекламировать новую коллекцию нижнего белья Hunkemöller.

«Следите за следующей кампанией Hunkemoller. Мне было очень весело на съемках», – так прокомментировала опубликованный видеоролик в соцсети Даутцен Крус.

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