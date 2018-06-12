Современное понимание маскулинности - как украинские мужчины относятся к гендерным стереотипам и насилию в отношении женщин

13 июня 2018 года в 16 часов в концертном холле Bel etage (вул. Шота Руставели 16а, Киев) пройдет презентация и обсуждение результатов исследования “Современное понимание мужественности: отношение мужчин к гендерным стереотипам и насилию в отношении женщин”.

Единственное в Украине национальное комплексное исследование позволяет посмотреть на мир глазами мужа. Что влияет на формирование его личности? Насколько мужчины готовы к равного распределения домашних обязанностей? Обидчик или жертва в домашнем насилии? Идеальная жена глазами украинских мужчин?

Ответы на эти и много других вопросов представит Анна Герасименко, ведущая научная сотрудница Института демографии и социальных исследований НАН Украины.

Презентация пройдет при участии госпожи Натальи Федорович, заместителя Министра социальной политики Украины и господина Каспара Пика, Представителя UNFPA в Украине. В тематической дискуссии примут участие: госпожа Джудит Гоф, Посол Великобритании в Украине господин Роман Ващук, Посол Канады в Украине господин Мартин Хаґстрьом, Посол Королевства Швеция в Украине, Ирина Луценко, Представитель Президента Украины в Верховной Раде Украины, пан Роман Надо, Заместитель Министра образования и науки Украины, господин Денис Чернышов, Заместитель Министра юстиции Украины, Мария Ефросинина, Почетный Посол UNFPA, и пан Ярослав Медведь, исполнительный директор Postmen Digital Agency.

Регистрация для представителей СМИ обязательна по ссылке до 12.00 13 июня 2018 года.

После презентации результатов исследования, участников мероприятия ждет спектакль сербского молодежного театра Reflektor teatar - MACHO MEN. Главной темой спектакля MACHO MEN является попытка показать, как воспринимается и что ожидается от современного мужчины, и как социальные нормы влияют на его становление.

Исследование “Современное понимание мужественности: отношение мужчин к гендерным стереотипам и насилию в отношении женщин” было проведено UNFPA в партнерстве с Министерством социальной политики Украины при поддержке Правительства Великобритании.

Программа мероприятия прилагается. Контактное лицо: Надежда Ковалевич, 095-34-69-136, kovalevych@unfpa.org