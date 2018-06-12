Уволенная за поздравление Гитлера депутат Львовского горсовета подала иск против школы и мэрии

В судебном иске она требует признать приказ о ее увольнении незаконным. Марьяна Батюк хочет восстановиться на работе и получить компенсацию за вынужденный прогул.

Уволенная за сообщение об Адольфе Гитлере учительница истории львовской школы №100 Марьяна Батюк подала иск в суд на школу и департамент гуманитарной политики Львовского горсовета.

В судебном иске она требует признать приказ о ее увольнении незаконным, сообщает ZAXID.NET.

В исковом заявлении Марьяны Батюк указано, что она требует отменить приказ директора школы №100 об ее увольнении «за совершение аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы» и восстановить ее в должности заместителя директора по вопросам учебно-воспитательной работы с 25 апреля. Также она требует выплатить ей среднюю заработную плату за время вынужденного прогула. Шевченковский районный суд Львова уже принял это исковое заявление и назначил слушание на 25 июня.

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Оказалось также, что Марьяна Батюк удалила из Facebook свою личную страницу, где утром 20 апреля, в день рождения Адольфа Гитлера, появилось одобрительное сообщение о нацистском лидере. Примерно через час после публикации Батюк лично удалила это сообщение, однако его уже успели заметить пользователи соцсети и СМИ. Позже Марьяна Батюк заявила, что скандальная запись была опубликована без ее ведома, а ее страницу вероятно взломали.

В ходе расследования этого инцидента управление образования Львовского горсовета попросило Марьяну Батюк предоставить специалистам доступ к архиву ее страницы в Facebook, чтобы подтвердить версию о взломе, но она отказалась это сделать. В результате комиссия управления образования Львовского горсовета рекомендовала уволить ее из школы.

Как известно, 28-летняя учительница истории и заместитель директора львовской школы №100 по воспитательной работе Марьяна Батюк в 2015 году стала депутатом Львовского горсовета от партии ВО «Свобода».