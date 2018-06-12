"В глаза называют быдлом": журналисты проверили, как относятся к украинским заробитчанам в Европе

Некоторые заробитчане рассказали журналистам, что зарплаты не получали с самого начала работы - по 3 месяца.

Большинство украинцев, по словам экспертов, едут работать в Европу нелегально. Местные работодатели, которые хотят сэкономить на налогах и других расходах - заманивают хорошей заработной платой. Но, к сожалению, в результате вам могут заплатить или намного меньше, или вообще оставить ни с чем.

Журналисты программы "Гроши" выяснияли, что ждет украинцев на заработках в Европе.

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Так, учитель математики из Украины Николай, работающий на стройке, рассказывает, как впервые приехал на заработки в Польшу. Сначала он работал официально, а последний месяц перед отъездом работал неофициально. В итоге за него мужчине практически не заплатили. Его коллеги также рассказывают, что неоднократно сталкивались с мошенничеством, когда по приезде оказывалось, что условия. которые им обещали, будут совершенно не такими и зарплата тоже будет меньше, чем ожидалось.

"Относились так, что если что-то не нравится - уезжай, но деньги естественно ты не получишь", - рассказывает журналистка из Сум.

Девушка также уехала работать на кухню в Польшу. Уже по приезде она выяснила, что должна в обязательном порядке работать в две смены. "Спали мы по 2-3 часа в раздевалках на лавочках", - рассказывает девушка.

Некоторые заробитчане также рассказали журналистам, что зарплаты не получали с самого начала работы - по 3 месяца.