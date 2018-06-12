17 и 24 июня в Национальной оперетте – комическая опера «Театр в кармане, или Все роли заняты». Музыка В.А.Моцарта

Смелые режиссерские находки, великолепные костюмы, интригующий сюжет, масса инновационных задумок в сочетании с высоким мастерством артистов, виртуозно исполняющих сложнейшие вокальные партии...

Спектакль, однозначно не похожий на все остальные! Если Вы мечтали побывать за кулисами, чтобы узнать всю многогранность жизни артистов вне сцены – значит, эта постановка для Вас.

Одна из исполнительниц главных ролей – Елена Арбузова (Мадам ГЕРЦ) – обладательница редчайшего в Украине колоратурного сопрано.

В основу либретто легли две одноактные оперы-зингшпиль В.А. Моцарта: «Директор театра» и «Бастьен и Бастьенна».

Любопытно, что опера «Бастьен и Бастьенна» была написана Моцартом, когда ему было всего12 лет, но большую сцену постановка увидела лишь спустя 100 лет после смерти композитора, в Берлине.

Вторая опера-зингшпиль «Директор театра» была написана Моцартом по заказу императора Иосифа II для музыкального соревнования между его любимцами – Антонио Сальери и Вольфгангом Амадеем Моцартом.

Как известно, в структуре немецкой комической оперы зингшпиль всегда чередуются вокальные арии и разговорные диалоги. А в постановке «Театр в кармане, или Все роли заняты» режиссера Максима Булгакова чередуются и сами комические оперы Моцарта.

О своей работе балетмейстер и режиссер-постановщик Максим Булгаков говорит так: «Мне хотелось, перефразируя высказывание Шекспира, показать, что Театр – это весь мир, а актеры в нем - люди. Это представление о Театре и его людях, об их слабостях и силе».

Причудливо и увлекательно представлены здесь характеры лирических героев, поднимая извечные, актуальные во все времена вопросы влияния власти и денег на чувства и поступки людей.

- Если чувствуется фальшь в словах, правду следует искать в действиях, – убежден постановщик Максим БУЛГАКОВ.

Не совсем обычный формат

Кстати, во время спектакля зрители сидят за столиками в уютном правом фойе Театра (малый зал) с бокалом шампанского и конфетами. А действие спектакля происходит на расстоянии вытянутой руки…

Из первых уст (мнение зрителя)

- Треба мати неабияку сміливість, щоб взяти на себе тягар розв’язання стількох творчих завдань й створення лібрето на основі пізнаваних ситуацій цих двох невибагливих одноактівок, і винахідливе вигадування свого режисерського «макраме», яке б надало цьому простенькому сюжету іронійно-мудрого відстороненого вигляду й привабливої сценічної форми… Та запропонувати ще й таке цікаве балетмейстерське доповнення до режисерських знахідок і благородних «моцартівських» намірів, - сказал, побывав на спектакле, известный критик, з. д. искусств Украины Василий Неволов.

Фото: Анатолий Федорцив, Милана Шидловская

Когда: 17 и 24 июня. Начало в 17:00.

Продолжительность: 90 минут

Где: Национальная оперетта (г. Киев, ул. Б. Васильковская, 53/3, ст. метро «Олимпийская»).

Билеты можно заказать по телефонам (044) 289-53-31, (050) 719-73-90, (063) 674-43-34; купить в кассах Театра или здесь:http://operetta.com.ua/event/prem-yera-teatr-u-kisheni-abo-vsi-roli-zajnyati-2/

Постановочная группа:

Режиссер-постановщик, балетмейстер-постановщик — Максим БУЛГАКОВ

Дирижер-постановщик — Сергей НЕСТЕРУК

Художник-постановщик — Алена ЛЕВЧЕНКО

Световое оформление — Руслан ДОЛИНЫЧ

Звукорежиссер — Надежда Сидорова

Концертмейстеры — Любовь Титаренко, Елизавета Хляпова, Зоя Володарская

Действующие лица и исполнители:

ФРАНК ЗЮСМАЕР, КОЛАС — н. а. Украины Сергей Бондаренко, Валентин Котенко

БУФФ, ТАРАКАН — Дмитрий Шарабурин

ЭЙЛЕР, ТАРАКАН — Дмитрий Вивчарюк, Кирилл Басковский

МАДАМ ГЕРЦ, БАСТИЕННА — з. а. Украины Галина Грегорчак-Одринская, Елена Арбузова

МАДЕМУАЗЕЛЬ ЗИЛЬБЕРКЛАНГ, БАСТЬЕННА — з. а. Украины Галина Грегорчак-Одринская, з. а. Украины Ирина Беспалова-Примак, Яна Татарова

ФОГЕЛЬЗАНГ, БАСТИЕН - Владимир Одринский, Анатолий Погребной

МАДАМ ФОГЕЛЬЗАНГ, ТАРАКАН — Оксана Мирсон, Соломия Приймак, Татьяна Дидух

ТАРАКАНЬІ — артисты балета

… в статье частично использованы материалы пресс-центра НАТО.