В Одессе простились с известным кинорежиссером Кирой Муратовой (фото)
В Одессе сегодня простились с известным украинским кинорежиссером Кирой Муратовой.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня вечером в помещении Одесской киностудии прошел вечер памяти Муратовой.
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В помещении установлен портрет кинорежиссера, возле него – цветы. На экране демонстрируют беззвучные кадры из фильмов Муратовой, играет оркестр. Речей никто не произносил, для желающих высказаться в письменном виде есть «книга памяти».
Днем на одном из городских кладбищ состоялось прощание, на котором присутствовали исключительно родственники и самые близкие люди.
Официальной церемонии не было. Как пояснили в Одесском отделении Союза кинематографистов Украины, таково было пожелание Муратовой, высказанное при жизни. Тело будет кремировано.
По словам человека из близкого окружения режиссера, она скончалась в результате тяжелой болезни. Попрощаться с Муратовой прибыла актриса Рената Литвинова.
Как сообщал УНИАН, вечером 6 июня на 84 году жизни умерла известный украинский режиссер Кира Муратова.
Справка УНИАН. Муратова родилась в городе Сороки (Бессарабия) 5 ноября 1934 года. Жила и работала в Одессе.
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Является режиссером фильмов «Короткие встречи», «Долгие проводы», «Среди серых камней», «Второстепенные люди», «Настройщик», «Вечное возвращение» и многих других.
Ее работы неоднократно получали награды на международных кинофестивалях, в частности, в номинациях «Лучший игровой фильм», «Лучшая режиссура» и т. д. Например, фильм «Астенический синдром» в 1990 году получил гран-при Берлинского кинофестиваля.
Муратова награждена орденом Ярослава Мудрого, удостоена Государственной премии им. Александра Довженко за значительный вклад в развитие отечественного киноискусства и пр.
Открыто высказалась в поддержку Евромайдана. В связи с боевыми действиями на Донбассе заявила, что не желает оставаться «над схваткой» и принимает сторону Украины.