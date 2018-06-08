В Одессе простились с известным кинорежиссером Кирой Муратовой (фото)

Официальной церемонии не было – таково было пожелание Муратовой, высказанное при жизни.

В Одессе сегодня простились с известным украинским кинорежиссером Кирой Муратовой.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня вечером в помещении Одесской киностудии прошел вечер памяти Муратовой.

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В помещении установлен портрет кинорежиссера, возле него – цветы. На экране демонстрируют беззвучные кадры из фильмов Муратовой, играет оркестр. Речей никто не произносил, для желающих высказаться в письменном виде есть «книга памяти».

Днем на одном из городских кладбищ состоялось прощание, на котором присутствовали исключительно родственники и самые близкие люди.

Официальной церемонии не было. Как пояснили в Одесском отделении Союза кинематографистов Украины, таково было пожелание Муратовой, высказанное при жизни. Тело будет кремировано.

По словам человека из близкого окружения режиссера, она скончалась в результате тяжелой болезни. Попрощаться с Муратовой прибыла актриса Рената Литвинова.

Как сообщал УНИАН, вечером 6 июня на 84 году жизни умерла известный украинский режиссер Кира Муратова.

Справка УНИАН. Муратова родилась в городе Сороки (Бессарабия) 5 ноября 1934 года. Жила и работала в Одессе.

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Является режиссером фильмов «Короткие встречи», «Долгие проводы», «Среди серых камней», «Второстепенные люди», «Настройщик», «Вечное возвращение» и многих других.

Ее работы неоднократно получали награды на международных кинофестивалях, в частности, в номинациях «Лучший игровой фильм», «Лучшая режиссура» и т. д. Например, фильм «Астенический синдром» в 1990 году получил гран-при Берлинского кинофестиваля.

Муратова награждена орденом Ярослава Мудрого, удостоена Государственной премии им. Александра Довженко за значительный вклад в развитие отечественного киноискусства и пр.

Открыто высказалась в поддержку Евромайдана. В связи с боевыми действиями на Донбассе заявила, что не желает оставаться «над схваткой» и принимает сторону Украины.