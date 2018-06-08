Украинская киберполиция закрыла популярный киносайт, который показывал "Киборгов" (фото, видео)

Полиция сообщила о закрытии популярного киносайта 8 июня.

Департамент киберполиции заявил, что прекратил деятельность сайта kinoprostir.com.

Правоохранители разоблачили 31-летнего мужчину, который был администратором указанного ресурса, сообщает пресс-служба полиции.

На Киевщине, по месту его жительства, полицейские провели обыск. Была изъята компьютерная техника, электронные носители информации, банковские карты и мобильный телефон.

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Технику направили на экспертизу. После ее результатов будет решаться вопрос об объявлении администратору сайта подозрения. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Отмечается, что сервер ресурса находился за пределами Украины. Сам сайт kinoprostir.com действовал в течение последних трех лет.

"В результате его противоправной деятельности правообладателям был нанесен ущерб на свыше 2,5 миллиона гривен. Сегодня, 8 июня, работа сайта была приостановлена", - говорится в сообщении полиции

Правоохранители заявили, что ресурс kinoprostir.com предоставлял возможность своим пользователям без разрешения правообладателей воспроизводить и распространять большое количество аудиовизуальных произведений. В частности, и украинский фильм "Киборги".