Боевики обстреляли поселок Азотный, есть жертвы

Об этом на своей странице в соцсети написал председатель Киевской районной госадминистрации Донецка Иван Приходько.

Читайте такжеБоевики на Донбассе убили, по меньшей мере, 1776 людей - СБУ

"Только что обстрелян Азотный. Много жертв", - написал он. "Пострадала 23 больница. 23 училище. Много жертв. Подробности позже", - добавил Иван Приходько.

Фотографии не предназначены для просмотра лицам не достигшим 18 лет и людям со слабой психикой.