Боевики обстреляли поселок Азотный, есть жертвы

13:47, 27 ноября 2014
Общество
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В Донецкой области боевики обстреляли поселок Азотный, в результате чего есть жертвы среди мирного населения.

При обстреле боевиками поселка Азотный погибли люди/ Ivan Prikhodko Facebook

Об этом на своей странице в соцсети написал председатель Киевской районной госадминистрации Донецка Иван Приходько.

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"Только что обстрелян Азотный. Много жертв", - написал он. "Пострадала 23 больница. 23 училище. Много жертв. Подробности позже", - добавил Иван Приходько. 

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Post by Ivan Prikhodko.
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