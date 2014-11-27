Боевики обстреляли поселок Азотный, есть жертвы
13:47, 27 ноября 2014Общество
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В Донецкой области боевики обстреляли поселок Азотный, в результате чего есть жертвы среди мирного населения.
При обстреле боевиками поселка Азотный погибли люди/ Ivan Prikhodko Facebook
Об этом на своей странице в соцсети написал председатель Киевской районной госадминистрации Донецка Иван Приходько.
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"Только что обстрелян Азотный. Много жертв", - написал он. "Пострадала 23 больница. 23 училище. Много жертв. Подробности позже", - добавил Иван Приходько.
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