62 киевских миллионера подали декларации о доходах

В налоговые инспекции города Киева подано почти 6 тысяч деклараций о доходах, полученных гражданами в 2007 году. При этом 62 гражданина задекларировали доходы свыше 1 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Государственной налоговой администрацией в г. Киеве.

Согласно полученной информации, по состоянию на 5 марта 2008 года общая сумма задекларированного киевлянами дохода составила 1 млрд. 337 млн. грн. Для получения сумм налогового кредита из бюджета подано 3,5 тыс. деклараций. 62 человека задекларировали доходы свыше 1 млн. грн.

Последний день подачи деклараций о доходах, полученных в 2007 году, - 31 марта 2008 года, напоминает ГНА в г. Киеве.