"Останется в наших сердцах": Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью Киры Муратовой

Порошенко отметил, что светлая память о Кире Муратовой "останется в наших сердцах".

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования семье, друзьям и поклонникам творчества украинского режиссера Киры Муратовой, которая умерла 6 июня.

Об этом говорится в сообщении на странице Порошенко в Facebook.

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"Чрезвычайно талантливый режиссер, человек-эпоха. Ее взгляду на этот мир аплодировали самые взыскательные критики. Ее талант отмечали на престижных кинофестивалях. Жить в одно время с ней было большой честью", - написал Порошенко.

"Светлая память о Кире Муратовой останется в наших сердцах...", - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, Кира Муратова умерла 6 июня в возрасте 83 года.