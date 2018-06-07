"Останется в наших сердцах": Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью Киры Муратовой
02:44, 07 июня 2018Общество
1175 1
Порошенко отметил, что светлая память о Кире Муратовой "останется в наших сердцах".
Кира Муратова / фото УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования семье, друзьям и поклонникам творчества украинского режиссера Киры Муратовой, которая умерла 6 июня.
Об этом говорится в сообщении на странице Порошенко в Facebook.
Читайте такжеУкраинка Муратова стала членом жюри кинопремии "Оскар"
"Чрезвычайно талантливый режиссер, человек-эпоха. Ее взгляду на этот мир аплодировали самые взыскательные критики. Ее талант отмечали на престижных кинофестивалях. Жить в одно время с ней было большой честью", - написал Порошенко.
"Светлая память о Кире Муратовой останется в наших сердцах...", - добавил президент.
Как сообщал УНИАН, Кира Муратова умерла 6 июня в возрасте 83 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter