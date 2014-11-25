В Мариуполе ограничили продажу алкоголя из-за социально-психологической напряженности

В Мариуполе вводят ограничения на реализацию алкогольных напитков. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

Отмечается, что в связи с тем, что в настоящее время Мариуполь находится в зоне проведения военных действий, в городе сосредоточено большое количество воинских частей и подразделений, социально-психологическая напряженность среди населения значительно увеличена.

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Решением исполкома городского совета в городе, в частности, запрещают розничную торговлю алкогольными напитками в том числе с содержанием спирта этилового от 1,2 до 8,5% объемных единиц с 20 часов вечера до 10 часов утра, а также на территории объектов транспортной инфраструктуры (железнодорожного вокзала, автовокзала, автостанции, аэропорта, остановках общественного транспорта).

В горсовете добавляют, что продажа алкогольных напитков в ночное время создает напряженную социально-психологическую обстановку среди жителей города, а также значительно увеличивает риски совершения правонарушений и наступления несчастных случаев вследствие злоупотребления алкоголем.