Одесса может остаться без воды из-за 200-миллионного долга ее жителей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в «экстренном обращении» «Инфоксводоканал» к жителям Одессы. В нем сказано, что на сегодня в Одессе сложилась критическая ситуация с оплатами за услуги водопользования. Сумма задолженности за потребленные услуги водоснабжения и водоотведения по всем категориям абонентов уже составляет около 200 млн. грн.

«Учитывая актуальность вопросов предварительной оплаты за электроэнергию и реагенты, филиал «Инфоксводоканал» делает все возможное, чтобы не допустить отключения водоканала энергоснабжающей организацией и не оставить Одессу без воды, как это было в некоторых городах Украины. Для этого "Инфоксводоканал" был вынужден пойти на непопулярные меры - начать отключение злостных неплательщиков», - сказано в обращении.

В обращении также сказано: «Обращаемся ко всем нашим абонентам с просьбой в кратчайшие сроки оплатить текущие начисления за воду и погасить имеющиеся долги. Только в этом случае предприятие сможет подавать воду в дома одесситов бесперебойно».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПАО «Одессаоблэнерго», в настоящее время долги «Инфоксводоканала» перед энергоснабжающей организацией, «действительно высокие - составляют около 30 млн. грн».

Читайте такжеЖителям осажденного Севастополя еще на два часа сократили время подачи воды

«Но ссылка на облэнерго об отключении водоканала от электроснабжения - по меньшей мере, некорректна. Вопрос расчетов водоснабжающей компанией со своими потребителями - внутренние проблемы и задачи соответствующих служб «Инфоксводоканала». Это все равно, что сейчас «Одессаоблэнерго» вдруг отключит свет населению из-за задолженности водоканала», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября компания «Харьковоблэнерго» за долги отключила от электроснабжения насосные станции коммунального предприятия «Харьковводоканал», которые обеспечивают водоснабжение части Харькова и пригорода. Таким образом без воды осталась большая часть Харькова: абоненты Московского, Фрунзенского, Киевского, Орджоникидзевского, Коминтерновского, Ленинского, Октябрьского районов Харькова, поселков Песочин, Солоницевка и Подворки.

В «Харьковоблэнерго» сообщили, что задолженность КП «Харьковводоканал» за электроэнергию на сегодня составляет 402,1 млн. грн.

Вечером того же дня облэнерго из-за вмешательства чиновников согласилось временно восстановить энергоснабжение насосных станций.