Для инсценировки убийства Бабченко использовали свиную кровь (видео)

Для достоверности "убийства" Бабченко было сделано фейкове фото с "мертвым" журналистом.

Для инсценировки смерти российского журналиста Аркадия Бабченко, сотрудники Службы безопасности Украины использовали свиную кровь.

Об этом Бабченко рассказал во время конференции.

"Давайте предположим, что в воюющей стране оперативники, сотрудники "Альфы", руководитель службы безопасности воюющей страны, президент страны...Вот они все такие сидят и говорят: "Вот нам нефиг делать, а давайте Бабченко свинячей крови в нос зальем и завезем в морг", - сказал Бабченко.

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Как сообщал УНИАН, украинские правоохранители предотвратили покушение на российского журналиста Бабченка, который живет в Киеве, проведя 29 мая спецоперацию по инсценировке его убийства.

По данным СБУ, для убийства Бабченко российские спецслужбы завербовали украинца ( гражданина "Г"), который получил 40 тысяч долларов за организацию преступления. Организатор предложил бывшему участнику АТО за 30 тысяч долларов убить журналиста и передал задаток в размере 15 тысяч долларов, который в итоге стал сотрудничать с СБУ.

В спецслужбе сообщили, что для достоверности "убийства" было даже сделано фейкове фото с "мертвым" журналистом.