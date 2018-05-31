Для инсценировки убийства Бабченко использовали свиную кровь (видео)
Для инсценировки смерти российского журналиста Аркадия Бабченко, сотрудники Службы безопасности Украины использовали свиную кровь.
Об этом Бабченко рассказал во время конференции.
"Давайте предположим, что в воюющей стране оперативники, сотрудники "Альфы", руководитель службы безопасности воюющей страны, президент страны...Вот они все такие сидят и говорят: "Вот нам нефиг делать, а давайте Бабченко свинячей крови в нос зальем и завезем в морг", - сказал Бабченко.
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Как сообщал УНИАН, украинские правоохранители предотвратили покушение на российского журналиста Бабченка, который живет в Киеве, проведя 29 мая спецоперацию по инсценировке его убийства.
По данным СБУ, для убийства Бабченко российские спецслужбы завербовали украинца ( гражданина "Г"), который получил 40 тысяч долларов за организацию преступления. Организатор предложил бывшему участнику АТО за 30 тысяч долларов убить журналиста и передал задаток в размере 15 тысяч долларов, который в итоге стал сотрудничать с СБУ.
В спецслужбе сообщили, что для достоверности "убийства" было даже сделано фейкове фото с "мертвым" журналистом.