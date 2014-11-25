СБУ предупреждает об очередных провокациях от российских спецслужб в Харькове

Опасность провокаций с использованием взрывчатых веществ пророссийскими наемниками в Харькове сохраняется.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам в Киеве сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко.

По его словам, к этим провокациям, в частности последним на территории города, причастны спецслужбы РФ, которые предоставляют террористам взрывчатые вещества, в том числе запрещенные международными конвенциями.

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«Те задержания, которые уже проведены, в том числе и последнее задержание майора милиции (который планировал взорвать один из райотделов милиции в Харькове - УНИАН), свидетельствуют о том, что угроза остается, и СБУ будет продолжать работать над предотвращением», - подчеркнул Наливайченко.

По его словам, к этой работе также будут привлечены сотрудники органов внутренних дел, «то есть по состоянию на сегодняшний день мы можем сказать, что борьба продолжается, и необходимо сейчас объединить усилия СБУ и МВД, а также граждан».