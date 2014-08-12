Наемник из РФ, который сдался: У группировки нет ни задач, ни документов - только оружие

Как передает корреспондент УНИАН, бойцы батальона «Айдар» на автомобиле доставили российских наемников в Генконсульство России, расположенное на улице Ольминского в Харькове.

По словам одного из бойцов батальона, двое россиян сложили оружие и сдались украинскими военными несколько дней назад.

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«Несколько дней назад два российских наемника добровольно, сложив оружие, сдались нашему батальону. В связи с этим мы приняли решение, по их желанию, они опасаются, что их расстреляют, если они попробуют перейти границу, официально в присутствии прессы передать российскому консулу», - сказал боец.

Он отметил, что эти двое наемников не принимали участия в боевых действиях на территории Украины.

«Они только получили оружие. Они ничего не совершили на территории Украины, это установлено», - подчеркнул боец «Айдара».

Военный призвал граждан России, которые прибыли в Украину для участия в боевых действиях, добровольно сложить оружие и вернуться домой.

«Мы на этом примере обращаемся к другим гражданам России, которые оказались из-за недостоверной информации российских СМИ здесь, следовать примеру этих лиц. Если они пришли сюда, призванные какой-то русской идеей, или идеей русского мира, и увидели, что это не соответствует действительности, они могут сложить оружие, прийти добровольно сдаться и таким образом уехать себе на родину», - подчеркнул боец.

В свою очередь, Сандаков сказал журналистам, что в России «набираются группы добровольцев, чтобы оказать помощь украинцам». По словам наемника, он пересек границу в районе Изварино Луганской области.

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«Нас посадили в автобус и повезли в часть. Дали автомат. Не было заданий. Я понял, что когда батальон соберется до 800 человек, он не будет защищаться. Мы находились в городе Краснодон, где активные боевые действия не ведутся. Я понял, что, на самом деле, мы пойдем убивать. Это было все добровольно. Когда приехали, то заданий не объяснили, сказали, что набираем подразделение в районе 800-1000 человек, и тогда будет поставлено задание, после чего я понял, что это, на самом деле является такой незаконной вооруженной группировкой, потому что нет документов, ничего нет, кроме оружия», - сказал он.

Наемники отметили, что не осмелились возвращаться в Россию самостоятельно, поскольку опасались, что их на российско-украинской границе расстреляют.

После общения с журналистами Сандакова и Перматова завели на территорию Генконсульства России в Харькове.