В СНБО заявили об угасании проекта «Новороссия»

Об этом на брифинге заявил представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко, сообщает Еспресо.TV.

"Проект "Новороссия"...уже угас и нет никаких сторонников, которые бы его поддерживали, поскольку социальная ситуация показывает, что происходит на самом деле", - сказал Лысенко.

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"Боевики не могут справиться с недовольством мирных граждан, потому что расчет был именно на поддержку местных жителей. Террористы же имеют только негативные последствия",- добавил Лысенко.

Ранее российский политолог Дмитрий Орешкин заявил, что Кремль "сливает" проект "Новороссия". Оценив разрушительные последствия западных санкций для российской экономики, Владимир Путин сворачивает военную активность на Востоке Украины, говорит эксперт.