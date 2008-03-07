Commerzbank приобрел контрольный пакет банка «Форум»

Германский Commerzbank приобрел 60% + 1 акция АКБ «Форум» за 435 млн. евро. Об этом сообщается на сайте Commerzbank.

Согласно предоставленной информации, Commerzbank также имеет опцион на приобретение дополнительного пакета в размере до 25% акций банка «Форум» в течение следующих 36 месяцев.

Напомним, акционеры банка «Форум» и Commerzbank 17 сентября 2007 г. подписали соглашение, по которому последний приобретает пакет в размере 60% плюс одна акция украинского банка.

Одним из пунктов соглашения является опцион, согласно которому акционеры могут дополнительно продать до 25% акций, а Commerzbank имеет право приобрести до 25% акций дополнительно на протяжении 36 месяцев с момента подписания соглашения.

Инвестиционный банк «UBS» выступил в качестве финансового советника банка «Форум» и его акционеров. Компания «Baker & МcKenzie» выступала в качестве юридического советника банка «Форум», его акционеров и инвестиционного банка «UBS».