В Сумах более 600 человек приняли участие в "Велодне"

Самой младшей участнице мероприятия - всего 2,5 года.

В Сумах сегодня, 28 мая, более 600 человек приняли участие в акции "Велодень", призванной популяризировать велосипедное движение.

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Как передает корреспондент УНИАН, участники акции колонной, длиной почти в километр, на различных велосипедах проехали по центральным улицам областного центра.

На акцию горожане приезжали целыми семьями, в том числе с маленькими детьми. Самой младшей участнице мероприятия - всего 2,5 года. На акцию она приехала вместе с мамой на специальном кресле.

Перед стартом велосипедистам напомнили основные правила дорожного движения. За безопасностью следили патрульные инспекторы полиции. Колонну сопровождала карета скорой помощи и медики Общества Красного креста.

Своей акцией велосипедисты пытались привлечь внимание сумчан к здоровому образу жизни и еще раз привлечь внимание к проблемам велосипедной инфраструктуры в городе.

После заезда для участников акции организаторы провели викторины и розыгрыши призов.

В этом году в Сумах это уже вторая массовая акция велолюбителей. Сезон они открыли 1 мая.