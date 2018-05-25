«Гендерные – это нормальные»: Иво Бобул запутался в проблемах гендерного неравенства и ЛГБТ

Певец обозвал журналистку "молодой и глупой", и получил в ответ замечание о сексизме и эйджизме.

Народный артист Украины Иво Бобул, который заявил о намерении баллотироваться на пост президента, отвечая на вопрос о гендерном неравенстве рассказал о своем отношении к гомосексуализму.

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В своем интервью «Стране» певец, в ответ на соответствующий вопрос журналиста, попросил «не задавать ему глупых вопросов».

«Гендерные — это нормальные. Это человек, который любит женщину, а остальные, которые не любят женщин — это их проблемы, что у них в голове, это меня не волнует. Главное, чтобы был нормальным человеком. И нормально жил. Не бил, не убивал. А что у него в голове и в душе — это его личная трагедия. Не собираюсь копаться в грязном белье», – указал Бобул.

Когда журналист уточнил, что его интересует не отношение певца к гомосексуализму, а взгляд на феминизм и борьбы женщин за свои права, Бобул заявил, что это проблема стран Запада.

«Давайте мы о Западе немножко забудем, у нас своя страна. Мы постоянно говорим об Америке — а хоть что—то, что в Америке, мы у себя приняли нормальное?», – указал он.

В дальнейшем, отвечая на вопрос о реформе полиции, Бобул назвал журналистку «молодой и глупой».

«Ты меня тащишь на разговор, чтобы я тебе все рассказывал. Вот я рассказываю тебе — не будь глупой. Будь нормальной девчонкой. Я тебе говорю — никаких реформ нету! Это все чушь собачья! Ты так и скажи, что тебе нужны сенсации. Ты сидишь и кайфуешь, думаешь, вот я его сейчас разозлю, и он мне что—то такое скажет. А мне просто больно! Больно за свою страну. В которой я живу-у-у. И ты живешь. А тебе не больно, потому что ты молодая и глупая», – заявил Бобул, получив в ответ замечание о сексизме и эйджизме.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее Бобул ошеломил фанатов заявлением о намерении баллотироваться на пост президента в следующем году. "Сейчас собираю финансы, в первую очередь. А, ну, народ поддержит, я это 100% знаю. Даже не сомневаюсь в этом", - сказал певец.