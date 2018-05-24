Осенью полигон «Широкий лан» должен заработать - Порошенко

Введение в действие 184 казарм улучшенной планировки, построенных за конфискованные у предыдущей власти средства, позволит разместить на полигоне 23 тысячи военнослужащих.

Осенью полигон «Широкий лан» в Николаевской области должен заработать.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом президент Петр Порошенко заявил во Львовской области во время совещания, посвященного выполнению программы строительства общежитий улучшенной планировки для военнослужащих-контрактников.

"Введение в действие 184 общежитий (казарм улучшенной планировки) позволит разместить 23 тысячи военнослужащих и существенно улучшит условия размещения на полигоне», - заявил Порошенко.

Президент также отметил, что финансирование всех 184 общежитий в основном обеспечивается за счет спецконфиската. «То есть средств, которые были конфискованы у предыдущей власти – 1,5 млрд долларов, возвращенных по представлению Генеральной прокуратуры соответствующим решением судебной инстанции», - сказал Порошенко.

Он также отметил, что на полигоне «Широкий лан» в настоящее время «ситуация такая, которая позволит выполнить поставленную задачу», а на Яворовском полигоне ситуация с обеспечением жильем военных приемлемая.

«Осенью полигон («Широкий лан») должен заработать. В снег украинские военнослужащие, которые будут находиться на «Ширлане», должны быть в нормальных условиях», - подчеркнул верховный главнокомандующий и добавил, что «эти два полигона позволят обеспечить эффективную подготовку боевых бригад как в лесной и горной местностях, так и в степях» .

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Президент также сообщил, что вчера проинспектировал строительство на полигоне «Широкий лан».

«Мы смогли посмотреть ход строительства новых казарм на полигоне. Там, где еще в марте-апреле 2017 года было чистое поле, не было ни сетей, ни водоснабжения, ни теплоснабжения, ни электрических сетей, ни канализационных очистных сооружений. На сегодня уже с высоким уровнем готовности стоят 11 казарм для размещения соответствующих бригад », - сообщил президент.

«Мы договорились, что во время второй очереди строительства там будут и магазин, и места для отдыха. Уже сейчас строятся соответствующие спортивные сооружения. Очень качественная столовая на 5 тыс. мест», - добавил он.

«Также ставлю задачу, чтобы первая очередь казарм была готова не позднее ноября. Сейчас взять под личный контроль заключение контрактов, и заключать исключительно на базе системы ProZorro », - отметил президент.

Президент также сообщил, что на территории центра «Яворов» будут построены необходимые помещения для размещения 4 тыс. военнослужащих. «Думаю, что это рекорд за всю историю существования украинской армии», - добавил Порошенко.

Глава государства отметил также приоритетность ввода в эксплуатацию полигона в Одессе: «В планах поставить исторический рекорд для того, чтобы сегодня украинские военнослужащие были заняты и сконцентрированы исключительно на боевой подготовке». При этом он акцентировал внимание на том, что все полигоны будут обеспечены всем необходимым оснащением, в том числе современными военными тренажерами, которые есть у лучших европейских военных подразделений стран-членов НАТО.