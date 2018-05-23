Порошенко рассказал о ежедневном "интенсивном наращивании боевого потенциала" морпехов
Ежедневно продолжается интенсивное наращивание боевого потенциала морской пехоты Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время торжеств по случаю 100-летия создания морской пехоты, которые проходят в Николаеве, заявил президент Украины Петр Порошенко.
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«Сегодня наша украинская морская пехота, как и вся украинская армия, на несколько порядков сильнее, чем это было до войны. Ежедневно продолжается интенсивное наращивание боевого потенциала этого важного рода войск. Подразделения получают новые и модернизированные образцы вооружения, образцы военной техники, современные средства связи. В частности, как и обещал в прошлом году, когда мы делали церемонию вручения боевого знамени 503-му отдельному батальону морской пехоты, мы уже завершили перевооружение танкового батальона бригады морской пехоты мощными танками Т-80. Сейчас продолжается переоснащение еще одного батальона. Кроме того, постепенно осуществляем перевооружение подразделений морской пехоты модернизированными бронетранспортерами БТР-70 ДТ, также строятся два современных десантных катера «Кентавр», которые вскоре также поступят на вооружение Военно-морских сил Украины», - сообщил глава государства.
Также, сказал Порошенко, уже выросла и возмужала формация командиров с драгоценными боевым опытом.