Порошенко рассказал о ежедневном "интенсивном наращивании боевого потенциала" морпехов

По словам президента, вскоре на вооружение ВМС поступят два современных катера «Кентавр».

Ежедневно продолжается интенсивное наращивание боевого потенциала морской пехоты Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время торжеств по случаю 100-летия создания морской пехоты, которые проходят в Николаеве, заявил президент Украины Петр Порошенко.

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«Сегодня наша украинская морская пехота, как и вся украинская армия, на несколько порядков сильнее, чем это было до войны. Ежедневно продолжается интенсивное наращивание боевого потенциала этого важного рода войск. Подразделения получают новые и модернизированные образцы вооружения, образцы военной техники, современные средства связи. В частности, как и обещал в прошлом году, когда мы делали церемонию вручения боевого знамени 503-му отдельному батальону морской пехоты, мы уже завершили перевооружение танкового батальона бригады морской пехоты мощными танками Т-80. Сейчас продолжается переоснащение еще одного батальона. Кроме того, постепенно осуществляем перевооружение подразделений морской пехоты модернизированными бронетранспортерами БТР-70 ДТ, также строятся два современных десантных катера «Кентавр», которые вскоре также поступят на вооружение Военно-морских сил Украины», - сообщил глава государства.

Также, сказал Порошенко, уже выросла и возмужала формация командиров с драгоценными боевым опытом.