Керченская переправа может прекратить работу на неопределенный срок
21:49, 23 ноября 2014Общество
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Водителям советуют переждать непогоду и воздержаться от поездок в Крым.
Иллюстративная фотография: керченская переправа / kerch.fm
Керченская переправа до сих пор не открылась. Теперь причиной стал сильный ветер, передает 5 канал.
Сейчас в очереди скопилось более 250 автомобилей. По прогнозам синоптиков, ночью порывы ветра будут достигать 20-25 метров в секунду, из-за чего паромная переправа может остановить работу на неопределенный срок.
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В Единой транспортной дирекции советуют водителям переждать непогоду и воздержаться от поездок в Крым и в обратном направлении.
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