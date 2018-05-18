Во Львове отменили концерт артиста-замены Козловскому, который тоже выступает в России (фото)

После появления информации в СМИ концерт Рождена во Львове отменили.

Во львовском клубе "Галерея рыцарей", в котором недавно было отменено выступление Виталия Козловского, не будет и концерта певца Рождена, который должен был его заменить.

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"Во Львове выступление Рождена также отменили. Он должен был заменить на концерте во Львове скандального Виталия Козловского, который 9 мая выступил в Москве. Однако стало известно и о многочисленных гастролях Рождена в России", - говорится в сообщении С14 в Facebook.

Ранее сообщалось, что вместо Козловского во Львове выступит Рожден, который гастролирует в России.

Напомним, заслуженный артист Украины Виталий Козловский спел на концерте в Москве 9 мая, посвященному Дню победы. Вскоре на своей странице в Facebook артист объяснил свое выступление в стране-агрессоре.

Позже стало известно, что организаторы отменили концерт украинского поп-певца Виталия Козловского во Львове, который был запланирован на 18 мая.