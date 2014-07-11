Вблизи Ровенек на Луганщине в результате обстрела из "Града" погибли 19 военных

В 4.30 утра в их сторону террористами был открыт огонь из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». В результате обстрела погибли 19 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, еще 93 получили ранения.

По предварительным данным, боевики осуществляли выстрелы с расстояния более 15 км. В ответ был нанесен авиаудар. Информация по уничтожению реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» уточняется.

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Руководство Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины выражает искренние соболезнования родителям, родным и близким погибших военнослужащих в связи с трагической непоправимой утратой.