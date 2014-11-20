Гибель 5 военных на 32-м блокпосту будут расследовать в прокуратуре

По данным ГПУ, Управлением надзора за соблюдением законов объединенными силами антитеррористической операции военной прокуратуры Южного региона Украины 13 ноября 2014 года в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (халатное отношение к военной службе).

Предварительно установлено, что в период со 2 по 27 октября 2014 года более 100 военнослужащих Национальной гвардии Украины и Вооруженных Сил Украины, которые осуществляли оборону и охрану 32-го блокпоста вблизи с. Смелое Луганской области, были окружены незаконными военными формированиями и находились под постоянным огневым обстрелом.

Вместе с тем, военными должностными лицами командования сил антитеррористической операции не были приняты надлежащие меры по обеспечению поставки на указанный объект боеприпасов, предметов первой необходимости и средств жизнедеятельности.

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Как сообщал УНИАН, террористы в октябре активно атаковали 32-й блокпост Национальной гвардии на Луганщине.

Волонтеры сообщали, что бойцы на этом блокпосту уже несколько суток находятся в окружении и без воды. По их данным, боевики заминировали все подступы к блокпосту.

26 октября президент Украины сообщил, что окруженный 32-й блокпост в с. Смелое Луганской области обеспечен питьевой водой.

28 октября в пресс-центре АТО заявили, что военнослужащие покинули 32-й блокпост возле села Смелое.

"Подразделения Национальной гвардии Украины и Вооруженных сил Украины на технике, совершив марш под прикрытием сил АТО, без потерь сосредоточились в безопасном месте", - говорится в сообщении.