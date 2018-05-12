За месяц до годовщины: безвизом с ЕС воспользовались полмиллиона украинцев

Безвизовый режим со странами Евросоюза вступил в силу с 11 июня 2017 года.

С июня 2017 года безвизовым режимом с Европейским союзом воспользовались полмиллиона украинцев.

Об этом 12 мая сообщил президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

«Безвизовым режимом со странами Европейского союза, начиная с июня 2017 года, уже воспользовались полмиллиона украинцев», – написал президент.

11 июня 2017 года вступила в силу визовая либерализация для украинцев при краткосрочных поездках в страны ЕС и «шенгена» (до 90 дней в течение каждых 180 дней без права трудоустройства).

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Безвизовый режим касается всех государств-членов Европейского союза, кроме Великобритании и Ирландии, а также стран «шенгенской зоны» за пределами ЕС. Этот режим пока не касается так называемых «заморских владений» Нидерландов и Франции.

Чтобы воспользоваться безвизовым режимом с ЕС, украинцам нужно иметь биометрический паспорт и, если попросят пограничники – доказать цель и условия поездки, свою платежеспособность.