На акции "Бессмертный полк" в Харькове город назвали русским, а Украину выдуманной страной

Участники пропагандистского шествия обвинили своих оппонентов в том, что они приехали с "бандеровщины" и пытаются осудить их за русскоязычность.

В Харькове агрессивно настроенные участники пророссийской акции "Бессмертный полк" назвали свой город русским и заявили, что такого государства как Украина не существует.

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Свои сепаратистские идеи они озвучили в ответ на замечания харьковчан с проукраинской позицией. Запись словесной перепалки опубликована на Youtube-канале "Харьков LIVE".

"Это русская земля, а Украина - искусственно придуманная страна. Не надо нам тут фашизм устраивать!" - говорит пенсионерка, которая представилась как Вера Николаевна.

Кроме того, участники пропагандистского шествия начали обвинять своих оппонентов в том, что они приехали с "бандеровщины" и пытаются осудить их за русскоязычность. Агрессивные участники митинга уверяли, что являются коренными харьковчанами, а не "привезенными из Белгорода".

"Мы на русском размавляем. А на каком же языке нам говорить? Естественно! Если это родной язык наш, если на нем мама со мной говорила", - выкрикивали в толпе.

Затем в диалог вступила еще одна пенсионерка, которая решила, что Украина живет в американской оккупации. Свое недовольство по поводу этого она выразила в довольно яростной, но очень странной речи. "Янки, вон из Украины! Мы не колония американская! Все, пошли вон, вместе с вашими бандеровцами и предателями! Чтоб они все на осине повесились!" - кричала женщина.

Пользователей сети разозлило такое поведение участников пропагандистской акции. В своих комментариях они не сдерживали эмоций в реакции на скандальное видео.