В Запорожской области из-за непогоды обесточены 94 населенных пункта
08:42, 19 ноября 2014Общество
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В ночь на 19 ноября в результате сложных погодных условий и срабатывания автоматической защиты линий электропередачи в Запорожской области обесточены 94 населенных пунктов.
В Запорожской области обесточены 94 населенных пункта / фото УНИАН
Из них 25 – частично. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
К работам по восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
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