Танки, "Грады" и сын Гиви: в Донецке оккупанты провели "парад Победы" (фото)

На "парад" боевики вывели военную технику: БТР-80, БМП, танки Т-64 и Т-72, ЗРК "Стрела-10", самоходки "Гвоздика", "Грады", полковые минометы, противотанковые пушки "Рапира", гаубицы Д-30 и "Мста-Б".

По улице Артема в центре Донецка прошли подразделения боевиков и военная техника.

Об этом сообщают информресурсы боевиков.

На "параде" шли учащиеся так называемого "республиканского военного лицея", в том числе и Сергей Толстых - сын ликвидированного командира боевиков Михаила Толстых по прозвищу Гиви.

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На "парад" боевики вывели военную технику: БТР-80, БМП, танки Т-64 и Т-72, ЗРК "Стрела-10", самоходки "Гвоздика", "Грады", полковые минометы, противотанковые пушки "Рапира", гаубицы Д-30 и "Мста-Б". Также присутствовала техника времен Второй мировой войны.

Как сообщал УНИАН, в Москве на Красной площади прошел военный парад в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Во время парада в Москве продемонстировали робототехнические комплексы разминирования «Уран-6» и многофункциональные комплексы «Уран-9», беспилотники «Корсар» и «Катран».