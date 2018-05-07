В МВД назвали количество правоохранителей, которые будут обеспечивать правопорядок 9 мая

В ведомстве также сообщили, что во время финала Лиги чемпионов УЕФА на усиленный режим несения службы будут переведены около 12 тыс. правоохранителей.

В Украине к обеспечению правопорядка в День победы над нацизмом во Второй мировой войне, который будет отмечаться 9 мая, будет привлечено более 17 тысяч правоохранителей.

Как сообщили в Департаменте коммуникации Министерства внутренних дел Украины, в учебном центре Национальной гвардии Украины, расположенном в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области, завершились тактико-специальные учения по вопросам безопасности во время празднования 73-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне и финала Лиги чемпионов.

Правоохранители отработали тактику действий по пресечению групповых нарушений общественного порядка, обезвреживанию взрывных предметов и практические действия пожарно-спасательных подразделений.

«К обеспечению правопорядка 9 мая будет привлечено более 17 тысяч работников Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы и ГСЧС. Во время финала Лиги чемпионов на усиленный режим несения службы будут переведены около 12 тысяч правоохранителей», - говорится в сообщении.

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В Департаменте проинформировали, что создан координационный штаб для организации работы правоохранительных подразделений, проведены учения работников ситуационных центров, а на очереди - тренировки на главных объектах финала Лиги чемпионов в аэропорту «Борисполь» и Национальном спортивном комплексе «Олимпийский».

Как сообщал УНИАН, начальник Национальной полиции Украины Сергей Князев прогнозирует напряжение оперативной обстановки в некоторых регионах Украины 8-9 мая.

«Мы прогнозируем некоторое напряжение оперативной обстановки не только в Киеве, но и в нескольких регионах - Запорожский регион, традиционно Днепропетровский регион», - отметил он. В большинстве регионов правоохранители перейдут на усиленный вариант несения службы в ближайшие дни.

В свою очередь председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак не исключает провокаций 9 мая.