ГАИ просит водителей смотреть в оба из-за ухудшения погоды
ГАИ предупреждает водителей об ухудшении погодных условий в Украине.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в частности, по информации Гидрометцентра Украины, 19 ноября ночью в центральных и Запорожской областях гололед, на дорогах гололедица, днем в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой и Одесской областях местами сильный дождь.
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Госавтоинспекция Украины обращается к водителям с просьбой при таких погодных условиях быть максимально внимательными и осторожными, не превышать скорость, пользоваться ремнями безопасности и соблюдать безопасную дистанцию.
Также ГАИ советует водителям в условиях недостаточной видимости двигаться с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями.