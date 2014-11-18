ГАИ просит водителей смотреть в оба из-за ухудшения погоды

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в частности, по информации Гидрометцентра Украины, 19 ноября ночью в центральных и Запорожской областях гололед, на дорогах гололедица, днем в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой и Одесской областях местами сильный дождь.

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Госавтоинспекция Украины обращается к водителям с просьбой при таких погодных условиях быть максимально внимательными и осторожными, не превышать скорость, пользоваться ремнями безопасности и соблюдать безопасную дистанцию.

Также ГАИ советует водителям в условиях недостаточной видимости двигаться с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями.