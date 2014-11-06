Завтра обещают теплый день во всей Украине: температура поднимется до +20°

7 ноября в Украине южные воздушные потоки обусловят теплую погоду во всех областях.

Дневная температура воздуха составит +10+18, местами на западе до +20 градусов. Ночью морозы прекратятся, ожидается +3+10 градусов, сообщает Opogode.ua. Сухая погода удержится, существенных осадков не ожидается. Местами ожидается туман. В западной части предполагается сухая погода, местами туманы. Температура воздуха ночью 4-10 градусов тепла, днем +10+18, местами до +20 градусов. В северных областях - без осадков. Температура воздуха ночью 2-7 тепла, днем +9+15 градусов. Читайте такжеС 4 ноября в Украине потеплеет до +18 градусов, заморозки по ночам прекратятся В центральных областях осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 3-8 тепла, днем +10+16 градусов. На востоке Украины ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью 0-5 градусов тепла, днем +9+14 градусов. В южной части будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью +5+10, днем +10+ 17 градусов. В Киеве 7 ноября - без осадков. Температура воздуха ночью +4+8, днем +10+14 градусов. Ветер в Украине ожидается южный и юго-западный, 5-12 м/с.

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