Завтра обещают теплый день во всей Украине: температура поднимется до +20°

16:20, 06 ноября 2014
Общество
0 0

7 ноября в Украине южные воздушные потоки обусловят теплую погоду во всех областях.

Завтра в Украине снова летнее тепло / flickr.com/photos/59224710@N06

Дневная температура воздуха составит +10+18, местами на западе до +20 градусов. Ночью морозы прекратятся, ожидается +3+10 градусов, сообщает Opogode.ua.

Сухая погода удержится, существенных осадков не ожидается. 

Местами ожидается туман. 

В западной части предполагается сухая погода, местами туманы. Температура воздуха ночью 4-10 градусов тепла, днем +10+18, местами до +20 градусов. 

В северных областях - без осадков. Температура воздуха ночью 2-7 тепла, днем +9+15 градусов. 

Читайте такжеС 4 ноября в Украине потеплеет до +18 градусов, заморозки по ночам прекратятся

В центральных областях осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 3-8 тепла, днем +10+16 градусов. 

На востоке Украины ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью 0-5 градусов тепла, днем +9+14 градусов. 

В южной части будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью +5+10, днем +10+ 17 градусов. 

В Киеве 7 ноября - без осадков. Температура воздуха ночью +4+8, днем +10+14 градусов. 

Ветер в Украине ожидается южный и юго-западный, 5-12 м/с.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter