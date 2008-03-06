Кабмин намерен продать госдоли 9 сахарных заводов (список)

Кабинет Министров Украины намерен продать государственные пакеты акций девяти сахарных заводов Украины.

Об этом говорится в приложении к распоряжению Кабмина от 22 лютого 2008 р. N 367-р «Об утверждении перечней хозяйственных обществ и холдинговых компаний, государственные пакеты акций (доли) которых подлежат продаже, государственных предприятий, холдинговых компаний и открытых акционерных обществ, которые подлежат подготовке к продаже в 2008 году».

Текст распоряжения опубликован на сайте парламента.

Согласно перечню хозяйственных обществ и холдинговых компаний, государственные пакеты акций (доли) которых подлежат продаже в 2008 году, планируется продать государственную долю 5,387% в уставном фонде ОАО "Рокитнянский сахарный завод», номинальная стоимость госдоли - 46,845 тыс. грн.

Кроме того, планируется продать госдолю в 23,69% в уставном фонде ОАО "Кожанский сахарный завод», номинальная стоимость госдоли – 1 млн. 437,884 тыс. грн. Госдолю в 4,938% в уставном фонде ОАО «Старевский сахарный завод» - номинальная стоимость госдоли - 18,413 тыс. грн. Госдолю в 5,178% ОАО "Сахарный завод им. Шевченко", номинальная стоимость госдоли - 243,866 тыс. грн. Также 17,462% в уставном фонде ОАО "Галичцукор", номинальная стоимость госдоли - 880,715 тыс. грн. 24,952% в уставном фонде ОАО "Дружбинский сахарорафинадный завод", номинальная стоимость - 953,85 тыс. грн., 22,951% в уставном фонде ОАО «Сумской рафинадный завод», номинальная стоимость – 3 млн. 302,339 тыс. грн.

Также планируется продать 24,911% в уставном фонде ОАО «Зарожанский сахарный завод», номинальная стоимость – 1 млн. 894,986 тыс. грн. и 10% в ОАО "Шепетовский сахарный завод», номинальная стоимость – 1 млн. 251,95 тыс. грн.