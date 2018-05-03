В ДМС рассказали, какие удостоверения на постоянное и временное проживание будут выдаваться иностранцам

Правительство утвердило образцы биометрических бланков документов.

Иностранцам будут выдавать удостоверения на постоянное и временное проживание в форме карточек с чипом.

Читайте такжеЗадержки с выдачей загранпаспортов являются временным явлением - ГМС

Об этом сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы (ГМС). «25 апреля Кабинетом министров Украины принято постановление «Об утверждении образца, технического описания бланка и Порядка оформления, выдачи, обмена, отмены, пересылки, изъятия, возврата государству, признания недействительным и прекращения постоянного вида на жительство» и «Об утверждении образца, технического описания бланка и Порядка оформления, выдачи, обмена, отмены, пересылки, изъятия, возврата государству, признания недействительным и прекращения временного вида на жительство»», - говорится в сообщении.

Постановлениями утверждены биометрические образцы бланка, техническое описание и механизм оформления, выдача, обмен, отмена, пересылка, изъятие, возврат государству, признание недействительным и прекращение постоянного вида на жительство и временного вида на жительство, сообщили в ГМС.

Отмечается, что, согласно этим актам, иностранцам и лицам без гражданства, которые прибыли в Украину для постоянного или временного проживания, будут выдавать удостоверения на постоянное и временное проживание в форме карточек с бесконтактными электронными носителями.