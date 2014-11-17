Москаль сообщил об освобождении 7 человек, похищенных бойцами "Айдара"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе губернатора.

Как утверждает Москаль, вооруженные автоматами "айдаровцы" среди белого дня задерживали на улицах людей и вывозили в неизвестном направлении. По его словам, об этом он сообщал министру обороны еще на прошлой неделе.

Задержанные были обнаружены в расположении части В0624 (батальон "Айдар"). Как уточняется, среди них был частный предприниматель Ферт, которого задержали на Центральном рынке Северодонецка 11 ноября; предприниматель Франчук, задержанный в Северодонецке 9 ноября; жители Старобельского района Гузев и Червяков, задержанные 15 ноября, а также трое сотрудников УМВД в Луганской области, задержанные в Старобельском районе 15 ноября.

Читайте также"Айдаровцы" поймали ректора-сепаратиста и трех милиционеров "ЛНР""Все эти люди незаконно удерживались в расположении воинской части В0624 и после вмешательства Г.Москаля в понедельник были освобождены и отпущены домой", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины с августа проводит расследование фактов похищения и лишения свободы жителей Луганской области бойцами батальона территориальной обороны "Айдар".