На Донетчине задержали группу боевиков "ДНР"

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, по имеющимся данным, трое задержанных входили в состав незаконных вооруженных формирований «ДНР». Все они жители Донецка.

Еще одного активного участника преступной деятельности террористической организации «ДНР» контрразведчики СБУ задержали в районе Краматорска.

Читайте такжеНа Донетчине СБУ задержала двух наемников российских спецслужб«Установлено, что задержанный, 27-летний житель Донецкой области, прошел спецподготовку в Донецке и входил в состав одного из незаконных вооруженных формирований. Во время задержания у злоумышленника были изъяты диверсионные орудия», - отметили в пресс-центре.