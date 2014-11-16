На Донетчине задержали группу боевиков "ДНР"
18:20, 16 ноября 2014Общество
0
В результате совместной спецоперации контрразведки СБУ и батальона «Киев-2» задержана группа боевиков вблизи города Волноваха Донецкой области.
REUTERS
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, по имеющимся данным, трое задержанных входили в состав незаконных вооруженных формирований «ДНР». Все они жители Донецка.
Еще одного активного участника преступной деятельности террористической организации «ДНР» контрразведчики СБУ задержали в районе Краматорска.
Читайте такжеНа Донетчине СБУ задержала двух наемников российских спецслужб«Установлено, что задержанный, 27-летний житель Донецкой области, прошел спецподготовку в Донецке и входил в состав одного из незаконных вооруженных формирований. Во время задержания у злоумышленника были изъяты диверсионные орудия», - отметили в пресс-центре.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter