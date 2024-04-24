В бригаде, в частности, отметили, что при содействии мэра Киева Виталия Кличко было приобретено большое количество беспилотников разных типов.

Благодаря постоянной финансовой помощи из бюджета Киева 101 бригада охраны ГШ им. генерал-полковника Геннадия Воробьева смогла значительно повысить свои боевые возможности и улучшить бытовые условия военнослужащих. Об этом сообщили на Facebook-странице 101 ОБрО ГШ.

В бригаде, в частности, отметили, что при содействии мэра Киева Виталия Кличко было приобретено большое количество беспилотников разных типов.

"Несмотря на третий год изнурительной войны, мы чувствуем реальную помощь от друзей и партнеров бригады. А это, в свою очередь, приносит незаурядные достижения на фронте. Только вдумайтесь в следующие невероятные цифры: благодаря содействию мэра и столичной громады в виде субвенций из городского бюджета, нашей воинской частью для подчиненного батальона БПЛА были закуплены и переданы современные разнообразные беспилотные летательные аппараты и дроны, которые уничтожили вражескую технику на общую сумму 34,7 млн долларов!" - отметили в бригаде.

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Отдельно защитники поблагодарили киевлян и мэра за городскую целевую программу "Защитник Киева".

В рамках программы было получено значительное финансирование в прошлом и текущем годах. Как результат – удалось значительно улучшить бытовые условия военнослужащих, приобрести сложное технологическое оборудование на пункт технического обслуживания и ремонта, жилищный модуль для развертывания медицинского пункта, инструмент для укомплектования мобильной автомобильной мастерской – этот список можно продолжать долго", – сообщили в 101 ОБрО.

Защитники подчеркнули, что поддержка Киева приближает страну к победе.

"Украина обязательно победит! Даже не сомневайтесь. Знаете почему? Потому что мы – едины и в этом наша сила! Двигаемся дальше, а с таким надежным тылом – смело только вперед!" – подчеркнули бойцы.

Как сообщалось, в прошлом году Киев выделил на потребности ВСУ около 9 миллиардов гривен. Это почти столько же, сколько все остальные областные центры вместе взятые.

Также мэр Киева Виталий Кличко информировал, что с начала текущего года столица выделила силам безопасности и обороны уже 6,5 млрд гривень, и эта сумма постоянно растет.