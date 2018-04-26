Жители Подгорцев получили компромиссный Генплан, который учитывает все интересы общины

Депутаты Подгорцевского сельского совета, в состав которого входят села Подгорцы, Романков и Креничи, 26 апреля 2018 года утвердили проект изменений к Генеральному плану села Подгорцы.

Разработчики этого документа имели целью развитие инвестиционной привлекательности южного пригорода Киева, а также рост уровня доходов сельского бюджета.

Депутаты отметили, что именно наличие корректной градостроительной документации сводит к минимуму незаконных действий в земельных и градостроительных вопросах. Новый Генплан учитывает намерения собственников земельных участков как для строительства частных домов, таун-хаузов так и многоквартирного жилья в пределах села. Проектировщики также запланировали развитие предприятий перерабатывающей промышленности, сектора торговли и предоставления услуг, в том числе учитывая перспективу строительства Большой кольцевой дороги недалеко от села. Среди объектов социальной сферы - планируется создание нескольких детских садов, общеобразовательных школ, спортивного комплекса и школы искусств.

Документ прошел все этапы общественных обсуждений и был одобрен на заседании градостроительного совета при Департаменте градостроительства и архитектуры Киевской областной государственной администрации. Напомним, документ вызвал резкую критику со стороны представителей элитного коттеджного городка на северной границе села, которое еще с 1990-х годов называлось «городком миллионеров», а на сегодня представлены в большинстве своем высокими должностными лицами, судьями и экс-прокурорами. В частности, они выступали против дальнейшего строительства жилья в пределах насеного пункта.

После одобрительного голосования депутатов Подгорцевского сельского совета, ее председатель Сергей Кравченко заявил: «Я очень рад, что работа, которая длилась на протяжении 1,5 года, наконец, завершена! Уверен, что утвержденный проект является действительно сбалансированным документом, и даже наши самые яростные критики со временем оценят его уравновешенность и потенциал. Генеральный план – это прежде всего план развития общины Подгорцев как современной, состоятельной и самодостаточной пригородной территории».