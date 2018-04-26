К УНЛ не имеют отношения ни депутат Третьяков, ни другие политики - заявление компании

Компания «Украинская национальная лотерея» в ответ на публикации в некоторых СМИ заявляет, что не связана ни с одним представителем исполнительной или законодательной власти.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте УНЛ.

«24 апреля в некоторых украинских СМИ было опубликовано якобы открытое обращение компании МСЛ к Президенту Украины Петру Порошенко и секретарю СНБОУ Александру Турчинову, в котором, помимо прочего, в негативном ключе упоминается наша компания «Украинская национальная лотерея». В том числе СМИ безосновательно утверждают о связи УНЛ с депутатом Верховной Рады Александром Третьяковим. Мы в очередной раз вынуждены отметить, что упоминание в контексте «Украинской национальной лотереи» фамилий народных депутатов, в том числе Александра Третьякова, является абсолютно безосновательным и напоминает плохо срежиссированную атаку в стиле «черного пиара», - отмечается в заявлении.

В сообщении УНЛ сказано, что ни Александр Третьяков, ни другие народные депутаты, или другие представители законодательной и исполнительной власти не связаны и не имеют отношения к компании как сегодня, так и в предыдущие периоды.

«Компания «Украинская национальная лотерея» ведет законопослушный и прозрачный бизнес, привлекая западные инвестиции в экономику нашей страны и исправно выплачивая значительные суммы налогов в государственный бюджет. Мы работаем исключительно в законодательном поле, поэтому любая ложная информация, распространяемая о нашей компании, будет иметь судебную перспективу», - подчеркивается в заявлении.