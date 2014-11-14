Деньги на восстановление Донбасса соберут на конференции доноров, которая пройдет после праздников

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил во время встречи с еврокомиссаром по вопросам энергетики Марошем Шефчовичем.

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"Я хотел бы обратить ваше внимание на международную конференцию доноров, которая состоится в начале 2015 года. Мы еще не определили день, в конце января", - сказал Порошенко.

Ранее сообщалось, что в Донецке в результате обстрелов разрушен ряд жилых домов, но жертв нет.