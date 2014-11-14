Деньги на восстановление Донбасса соберут на конференции доноров, которая пройдет после праздников
16:39, 14 ноября 2014Общество
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В начале 2015 года состоится международная конференция доноров по сбору средств на восстановление инфраструктуры Донбасса.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил во время встречи с еврокомиссаром по вопросам энергетики Марошем Шефчовичем.
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"Я хотел бы обратить ваше внимание на международную конференцию доноров, которая состоится в начале 2015 года. Мы еще не определили день, в конце января", - сказал Порошенко.
Ранее сообщалось, что в Донецке в результате обстрелов разрушен ряд жилых домов, но жертв нет.
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