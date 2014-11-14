На Луганщине под обстрел боевиков попал председатель РГА

16:29, 14 ноября 2014
Общество
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Боевики из "Града" обстреляли в дом, в котором ночевал председатель Станично-Луганской РГА Евгений Бидашко.

REUTERS

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганской ОГА.

"Этой ночью под обстрел террористов попал председатель Станично-Луганскойрайгосадминистрации Евгений Бидашко. После двух часов ночи с.Макарово (пригород, Станицы Луганской) боевики ЛНР обстреляли из систем залпового огня “Град", - говорится в сообщении.

Читайте такжеБоевики обстреляли село на Луганщине: погибла девочка, ее мать тяжело раненаКак уточняется, здание частично разрушено, через выбитые окна внутрь залетели осколки. Также известно, что в результате атаки Бидашко не пострадал.

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