На Луганщине под обстрел боевиков попал председатель РГА

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганской ОГА.

"Этой ночью под обстрел террористов попал председатель Станично-Луганскойрайгосадминистрации Евгений Бидашко. После двух часов ночи с.Макарово (пригород, Станицы Луганской) боевики ЛНР обстреляли из систем залпового огня “Град", - говорится в сообщении.

Читайте такжеБоевики обстреляли село на Луганщине: погибла девочка, ее мать тяжело раненаКак уточняется, здание частично разрушено, через выбитые окна внутрь залетели осколки. Также известно, что в результате атаки Бидашко не пострадал.