На Луганщине под обстрел боевиков попал председатель РГА
16:29, 14 ноября 2014Общество
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Боевики из "Града" обстреляли в дом, в котором ночевал председатель Станично-Луганской РГА Евгений Бидашко.
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганской ОГА.
"Этой ночью под обстрел террористов попал председатель Станично-Луганскойрайгосадминистрации Евгений Бидашко. После двух часов ночи с.Макарово (пригород, Станицы Луганской) боевики ЛНР обстреляли из систем залпового огня “Град", - говорится в сообщении.
Читайте такжеБоевики обстреляли село на Луганщине: погибла девочка, ее мать тяжело раненаКак уточняется, здание частично разрушено, через выбитые окна внутрь залетели осколки. Также известно, что в результате атаки Бидашко не пострадал.
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