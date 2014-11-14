Ночью боевики интенсивно обстреливали Станично-Луганский район

Как сообщила пресс-служба председателя Луганской областной госадминистрации, интенсивнее всего обстреливался Станично-Луганский район. Обстрелам подверглись населенные пункты Трехизбенка, Кряковка, Орехово-Донецкое, Золотое, Чернухино. Значительных разрушений жилых домов нет, однако повреждено газоснабжение и электроснабжение. Частично или полностью без света остаются Сокольники, Новоалександровка, Калиново-Борщевая, Горное, Ивановка и часть Станично-Луганского района.

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После небольшого затишья вечером и ночью возобновились интенсивные обстрелы Станицы Луганской и района. "Саму Станицу в течение ночи обстреливали 6 раз. Еще с 12 ноября без электроэнергии здесь остаются 10 улиц. Обесточены также село Малинове и Ольховской дачный массив. Восстановить электроэнергию пока невозможно из-за боевых действий", - отметил председатель Луганской областной госадминистрации Геннадий Москаль.

По его данным, интенсивно обстреляны также другие населенные пункты района.

В селе Валуйское системами залпового огня "Град" повреждены девять жилых домов, четыре из них полностью разрушены и восстановлению не подлежат.

В поселке Макарово 20 снарядов повредили 5 домов и газопровод. Без газа осталось 120 домов.

В селе Нижнее и Теплое артиллерией повреждена школа, а один из снарядов попал в детский сад, из-за чего начался пожар. Пострадавших нет, поскольку ни школа, ни детский сад не работали.

Станично-Луганский район сейчас - самая горячая точка контролируемой Украиной Луганской области, поэтому областная администрация просит местных жителей и приезжих воздержаться от поездок в этот регион.